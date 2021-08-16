Daily Express: РФ может создать «ужасающий» союз с Китаем

Россия и Китай на фоне хаотичного вывода американских войск из Афганистана могут создать «ужасающий» союз. Так считают военные специалисты из Британии.

На протяжении нескольких последних лет отношения России и Китая с государствами Запада стали совсем недружественными. Основная конфронтация сейчас заметна с США и Великобританией. Аналитики Британии сделали на этом фоне свой прогноз. Если так пойдет и дальше, с большой долей вероятности, Москва с Пекином пойдут на заключение «ужасающего» союза. Такой материал опубликовало издание Daily Express. Издание «ПолитРоссия» предлагает своим читателям эксклюзивный пересказ.

«Для Китая и России Запад стал ярым врагом — особенно это относится к США и Великобритании. Полный захват Афганистана талибами (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») в реальности перезагружает геополитическую карту всей Азии. В этих условиях Пекин с Москвой имеют прекрасную возможность продемонстрировать свою военную мощь после хаотичного вывода войск США из Афганистана», — пишут авторы на страницах издания Daily Express.

Специалисты по венно-политическим вопросам из Британии уверены, что после того, как военнослужащие Соединенных Штатов Америки бросили Афганистан, во всем регионе резко возник вакуум. Эта реальная пустота, не исключено, что будет заполнена Россией с Китаем. Тогда главная роль и значимость этих двух государств, да еще в одном союзе, в Средней Азии значительно возрастут.

«Россия пытается сохранить свою зону влияния в Центральной Азии и хочет убедиться, что нестабильность не будет распространяться по региону», — рассказала эксперт по Азии Барбара Келемен.

С геополитической точки зрения влияние США в этом регионе начнет быстро уменьшаться, и происходить это будет во многим за счет действий России и Китая. При этом первые сдвиги в расстановке сил будут заметны не раньше, чем через шесть месяцев. На этом фоне будет продолжаться укрепление связей между Москвой и Пекином.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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