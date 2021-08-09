Apple согласилась взламывать iPhone для силовиков

Apple теперь изменила своим принципам и будет удаленно взламывать iPhone пользователей. Никто не будет спрашивать согласия владельцев аппаратов в угоду силовикам, если данные структуры предоставят компании судебный ордер. Эти нововведения касаются устройств с прошивкой до iOS 7 включительно. Подобных гаджетов в мире сейчас выпущено ориентировочно 1 миллион экземпляров. Также не исключается, что в перспективе эти правила расширятся и на мобильные устройства с максимально свежими версиями iOS.

Компания Apple, с высокой долей вероятности, совсем забыла про приватность миллионов своих клиентов. И в настоящее время фирма радикально поменяла собственное отношение к взлому производимых и продаваемых по всему миру смартфонов iPhone правоохранительными органами. Как пишет издание BIS Journal, сейчас компания не то, чтобы просто не возражала против вторжения силовиков в личное пространство людей. Сотрудникам фирмы поступило указание из высшего эшелона компании. Они имеют право удаленно разблокировать любой iPhone. Это будет сделано в обмен на обычный судебный ордер. Информация о готовности идти навстречу силовикам изложена в обновленном руководстве Apple для правоохранительных органов.

За две недели до этого компания разрешила сама себе сканировать пользовательские фотографии и переписки на предмет наличия в них запрещенного контента. Добро на эту процедуру у самих пользователей никто запрашивать не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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