Ледоколы России решили строить в Турции

Сегодня, 22:19

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Ледоколы России решили строить в Турции

Турецкое судостроительное предприятие Kuzey Star Shipyard займется строительством двух ледоколов для морского порта России. Несмотря на то, что тендер стоимостью 18,5 миллиарда рублей выиграл Онежский завод, принадлежащий Росморпорту, строительство кораблей будет производиться в Турции. Об этом сообщает «PortNews».

Один из представителей судостроительного рынка отметил, что конфигурацию работ для турецкой компании еще нужно утвердить. Другой с уверенностью заявил, что оба судна в любом случае будут строиться в Турции. Головной ледокол обещают передать заказчику уже в сентябре 2024 года, а второй – в декабре 2024 года.

Уточняется, что Россия неизбежно нуждалась в субподряде изначально, так как сам Онежский завод, выигравший тендер, не обладает необходимыми для строительства ледоколов мощностями. Однако тот факт, что он является основным исполнителем, дает ему право выбрать другую верфь.

Деньги на строительство ледоколов на сжиженном природном газе и дизельном топливе были выделены в рамках Комплексного плана модернизации инфраструктуры. Суда ледового класса Icebreaker 7 должны будут круглогодично работать в Белом, Баренцевом и Балтийском морях, а также в бассейне тихого океана. В период лето-осень они будут находиться в морях Северного Ледовитого океана и в устьях рек. Эксперты отмечают, что данная разработка станет первым российским проектом ледокола с энергоустановкой, которая работает на СПГ.

Уже известны предварительные характеристики судов. Их мощность составит 12-14 МВт, при которой они будут способны проходить льды до 1,5 метра. Скорость ледоходов обещает быть не менее 16 узлов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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