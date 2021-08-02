В Китае нашли неожиданное объяснение ненависти США к российским бомбардировщикам Ту-160

Сегодня, 16:34

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В Китае нашли неожиданное объяснение ненависти США к российским бомбардировщикам Ту-160
Российский бомбардировщик Ту-160

Российские бомбардировщики Ту-160 считаются самой ненавистной техникой для американских ВВС. В чем причина такого отношения решили разобраться китайские аналитики.

Бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» считается одним из самых мощных самолетов в мире в своем классе. Этот самолет был принят на вооружение в конце 80-х и до сих пор находится в строю.

«ВВС США ненавидят цифру 160, и связанно это с российскими бомбардировщиками», — поясняют авторы Sohu.

Ту-160 – крупнейший в мире сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. При своих внушительных габаритах этот самолет способен разгоняться до показателей, которые недостижимы даже для многих современных истребителей. Это происходит благодаря его двигателям НК-32. Военные характеристики «Белого лебедя» также уникальны: самолет оборудован двумя грузовыми отсеками, а суммарная масса боевой нагрузки 45 тонн. Самолет может быть вооружен крылатыми ракетами большой и малой дальностью и даже боеприпасами с ядерными боеголовками.

Как отметили китайские журналисты, ненависть Пентагона к этому самолету имеет неожиданные причины. Его не любят не из-за того, что он русский, а из-за его рекордов. «Белый лебедь» установил большое количество мировых достижений, которые американская авиация не может превзойти. А это бьет по репутации американских бомбардировщиков, которые на фоне «Белого лебедя» крайне медлительны и неповоротливы.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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