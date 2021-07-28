В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту РФ

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, дал интервью журналисту российского информационного издания «Лента.ру». Парламентарий рассказал, как он относится к недавнему высказыванию адмирала Роберта Берка из Соединенных Штатов Америки о том, что военные корабли НАТО готовы нанести удар по российским судам в Черном море при повторении ситуации, которая произошла с британским эсминцем Defender.

Командующий ВС США в жесткой форме выступил и громогласно заявил, что все участники Североатлантического альянса без колебаний хоть сейчас могут жестко ответить Российской Федерации, если военные провокации со стороны Кремля зайдут слишком далеко, как было во время военных учений НАТО в черноморском регионе. В ответ Цеков сказал, что Россия — государство с миролюбивыми намерениями. Все провокации, о которых идет речь, исходят исключительно со стороны Соединенных Штатов Америки и военного блока НАТО.

«Они считают, что они великие, сильные, главные, что им море по колено, в том числе и Черное, поэтому — что хочу, то и ворочу», — отметил член Совфеда.

Политик отметил зацикленность Вашингтона на Москве. По его мнению, абсолютно все публичные выступления первых лиц государства сводятся к обсуждению России.

Ранее сообщалось, что капитан I ранга запаса Горбачев оценил возможность военного столкновения США и России в Черном море.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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