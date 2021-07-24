В США возникли вопросы к РФ из-за ее трюка с невидимками С-70

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Авторы американского издания The National Interest сообщают, что у американских экспертов возникла масса вопросов к России относительно ее трюка с тяжелыми беспилотниками невидимками С-70 «Охотник». Об этом сообщает «ПолитРоссия».
Ранее российские СМИ сообщили о планах РФ по созданию двухместной версии самолета Су-57, при помощи которого можно будет управлять группой тяжелых БПЛА типа «Охотник». Однако у аналитиков США образовался ряд вопросов.
«Возникает вопрос, такая разработка планировалась с самого начала, или же «Сухой» вынужден создать другой вариант Су-57, после того, как стало понятно, что одноместный тип самолета не справляется с беспилотником? Также неясно, возможно ли управлять дронами «Охотник» с одноместного Су-57?», - задаются вопросами эксперты.
Авторы издания предположили, что базовый вариант Су-57 все же способен руководить БПЛА, однако «командная версия» будет разрабатываться для управления роем таких аппаратов.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что Су-57 станет первым в мире двухместным истребителем пятого поколения. Но о беспилотниках он не упомянул.
Как сообщают сами разработчики двухместного истребителя, Су-57 создается в первую очередь в качестве тренажера для иностранных рынков и использовать их будут для обучения летного состава. В связи с этим аналитики полагают, что Россия разработает несколько видов двухместного Су-57, первый из которых пойдет на экспорт, а второй будет применяться для управления беспилотниками.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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