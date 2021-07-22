The Drive: ВВС США планируют использовать для защиты «силовые поля»

Американское издание The Drive, ссылаясь на многочисленные сообщения Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, сообщает, что в скором будущем в стране различные структуры, в том числе и военно-промышленный комплекс государства, вполне реально будут использовать для защиты различных объектов «силовые поля». Об этом на своих страницах пишет российское информационное издание Lenta.ru.

Уже разработана инновационная технология, которая позволяет осуществлять подобные мероприятия. Процессы защиты основываются на применении в комплексах мощного лазерного оружия, которое эффективно управляется искусственным интеллектом с нейронными устройствами.

«Силовые поля» смогут, как огромным предохранительным зонтом большого диаметра, накрывать отдельные объекты инфраструктуры и даже целые военные базы, и подобно системе противовоздушной обороны, отражать нападение противника, будь то боевая ракета, снаряд, или беспилотный летательный аппарат. Декларируемая мощность такой установки не менее 100 кВт, дальность поражения составляет несколько километров. Однако у «силового поля» есть существенный недостаток. За один раз оно может отразить атаку только одного объекта.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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