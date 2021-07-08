Военкор Андреев: Российский Checkmate «похоронит» американские истребители

Сегодня, 21:29

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Военкор Андреев: Российский Checkmate «похоронит» американские истребители

О возможностях российского Су-75 Checkmate рассказал агентству «Лайф» российский военный эксперт Сергей Андреев.

Он уверен, что этот легкий одномоторный истребитель пятой генерации превосходит иностранные аналоги, поэтому легко потеснит их на международном рынке военной авиации.

Checkmate, отмечает Андреев, имеет все шансы, чтобы «похоронить» продажи истребителей F-35, выпускаемых американской компанией Lockheed Martin.

Одним из главных преимуществ этого истребителя является соотношения его возможностей и цены. Дорогой F-35, уверен Андреев, существенно уступает по многим параметрам российскому Су-75.

«Никому не интересна дорогостоящая техника с посредственными характеристиками. Для защиты воздушных границ нужны надежные военные самолеты. Су-75 является отличным вариантом для выполнения этой задачи», — заявил Андреев.

Сейчас цена F-35 фактически в два раза выше, чем у российского Checkmate. Но российский истребитель имеет больший боевой радиус. Превосходит он F-35 и по показателям скорости набора высоты. Этот показатель у F-35 на уровне истребителей четвертого поколения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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