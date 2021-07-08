Военкор Андреев: Российский Checkmate «похоронит» американские истребители

«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева
Болгарское издание «Факти» сообщило, что Вооруженные силы Украины получили из Турции новый ударный беспилотник...Подробнее
О возможностях российского Су-75 Checkmate рассказал агентству «Лайф» российский военный эксперт Сергей Андреев.
Он уверен, что этот легкий одномоторный истребитель пятой генерации превосходит иностранные аналоги, поэтому легко потеснит их на международном рынке военной авиации.
Checkmate, отмечает Андреев, имеет все шансы, чтобы «похоронить» продажи истребителей F-35, выпускаемых американской компанией Lockheed Martin.
Одним из главных преимуществ этого истребителя является соотношения его возможностей и цены. Дорогой F-35, уверен Андреев, существенно уступает по многим параметрам российскому Су-75.
«Никому не интересна дорогостоящая техника с посредственными характеристиками. Для защиты воздушных границ нужны надежные военные самолеты. Су-75 является отличным вариантом для выполнения этой задачи», — заявил Андреев.
Сейчас цена F-35 фактически в два раза выше, чем у российского Checkmate. Но российский истребитель имеет больший боевой радиус. Превосходит он F-35 и по показателям скорости набора высоты. Этот показатель у F-35 на уровне истребителей четвертого поколения.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Болгарское издание «Факти» сообщило, что Вооруженные силы Украины получили из Турции новый ударный беспилотник...Подробнее
19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу,...Подробнее
Болгарская провидица Ванга могла дать предсказание касательно окончания пандемии коронавируса — такие выводы сделали...Подробнее
Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса...Подробнее
В прошлом году в реанимацию Детской ГБ № 5 им. Филатова обычно привозили детей с многими болезнями сопутствующего...Подробнее
Профессор, доктор медицинских наук Александр Редько заявил о невозможности введения наказания за призывы к отказу от...Подробнее
Глава Совета пенсионеров РФ Валерий Рязанский одобрил инициативу по начислению денежного пособия пенсионерам за...Подробнее
Часто так случается на практике, что здоровые граждане могут инфицироваться коронавирусом сразу после того, как медики...Подробнее
Многие люди поменяли свою позицию и решили привиться от коронавируса. Желающих вакцинироваться в последние дни стало...Подробнее
Вакцина Pfizer стала причиной развития паралича лицевого нерва. Об этом пишет издание BMJ Case Reports. Специалисты...Подробнее
Комментировать