Американские военные эксперты назвали область применения истребителя РФ Checkmate

Американский военный аналитик Дэвид Экс из издания Forbes рассказал о встревожевшем США новом, перспективном и опасном истребители-невидимке Checkmate («Шах и мат»), чьи характеристики значительно обгоняют показатели американских «коллег». В США увидели за новым самолетом-невидимкой «морское будущее». Об этом сообщает ИноСМИ.

Его большая площадь крыла, по мнению автора, делает истребитель незаменимым при использования на авианосцах, а также на больших высотах. Помимо этого большое крыло увеличивает вертикальную тягу, а, значит, самолет может подниматься намного выше своих зарубежных аналогов.

«Однако большое крыло Checkmate пригодится не только на флоте. Высокий потолок имеет очевидные преимущества с точки зрения покрытия датчиков и дальности действия оружия. Высоколетящий истребитель видит и стреляет дальше низколетящего», - отмечает автор.

Все, связанное с Checkmate, держалось в секрете и приоткрывалось по чуть-чуть. Так, накануне авиасалона МАКС в прессе появились фото макета под брезентом, а немного позже - и без него. Стали видны его безотводный воздухозаборник и рули направления и высоты, которые указывали на небольшую радиолокационную заметность.

По мнению авиационного эксперта Тома Купера, Checkmate сможет подниматься на высоту до 12-18 километров, «если не больше».

«Я бы сказал: он заточен для работы на большой высоте», — отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700