В США новейший российский истребитель Checkmate сравнили с американскими аналогами

Сегодня, 14:59

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В США новейший российский истребитель Checkmate сравнили с американскими аналогами

Американские специалисты провели параллель между новейшим российским истребителем 5 поколения и вооружением США. ­Эксперты признали, что российские разработчики смогли добиться впечатляющих характеристик для нового вооружения, в котором были применены ультрасовременные стелс-технологии, передает «ПолитРоссия».

Новый российский истребитель 5 поколения, который был представлен на МАКС-2021, произвел впечатление на американских экспертов. Известно, что для производства нового самолета, который получил название «Checkmate («Шах и Мат»), были использованы самые передовые технологии, которые наделили истребитель улучшенными боевыми характеристиками. 

«Россия, безусловно, продемонстрировала высший класс в производстве такого истребителя – нравится нам это или нет. Одним из преимуществ российских самолётов является простота технического обслуживания, за счет чего они могут находиться в эксплуатации значительно дольше, чем американские истребители — к примеру, F-22 и F-35 требуют 2–3-часового технического обслуживания за каждый час полета», - прокомментировали эксперты из США. 

Специалисты отметили, что Россия продемонстрировала очередной прорыв в области наращивания вооружения, и спрогнозировали, что результаты данной стратегии Москвы принесут в будущем немало неприятностей Вашингтону.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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