В США новейший российский истребитель Checkmate сравнили с американскими аналогами

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным
В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...Подробнее
Американские специалисты провели параллель между новейшим российским истребителем 5 поколения и вооружением США. Эксперты признали, что российские разработчики смогли добиться впечатляющих характеристик для нового вооружения, в котором были применены ультрасовременные стелс-технологии, передает «ПолитРоссия».
Новый российский истребитель 5 поколения, который был представлен на МАКС-2021, произвел впечатление на американских экспертов. Известно, что для производства нового самолета, который получил название «Checkmate («Шах и Мат»), были использованы самые передовые технологии, которые наделили истребитель улучшенными боевыми характеристиками.
«Россия, безусловно, продемонстрировала высший класс в производстве такого истребителя – нравится нам это или нет. Одним из преимуществ российских самолётов является простота технического обслуживания, за счет чего они могут находиться в эксплуатации значительно дольше, чем американские истребители — к примеру, F-22 и F-35 требуют 2–3-часового технического обслуживания за каждый час полета», - прокомментировали эксперты из США.
Специалисты отметили, что Россия продемонстрировала очередной прорыв в области наращивания вооружения, и спрогнозировали, что результаты данной стратегии Москвы принесут в будущем немало неприятностей Вашингтону.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...Подробнее
В Москве в субботу, 17 июля, в одну из столичных больниц госпитализировали 23-летнюю девушку, которая за несколько дней...Подробнее
Журналисты издания «Невские новости» попытались выяснить у экспертов, почему в последние несколько дней от властей...Подробнее
Украинские политики на протяжении нескольких лет обсуждают возможное «вторжение России». Кроме того, в Киеве не устают...Подробнее
В Крыму возник дефицит с лекарствами, передает телеграм-канал издания Readovka. На фоне эпидемии коронавируса в регионе...Подробнее
19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу,...Подробнее
Болгарское издание «Факти» сообщило, что Вооруженные силы Украины получили из Турции новый ударный беспилотник...Подробнее
Журнал Science China Life Sciences опубликовал статью о происхождении SARS-CoV-2. Ученые умы ведущих китайских...Подробнее
По словам эксперта из Уфы, управляющего клиникой «Биомедицина» Романа Гельфанда, гипотетически вакцины от коронавируса...Подробнее
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, остается одной из главных проблем человечества на данный момент. После...Подробнее
Комментировать