Зарубежные СМИ написали о цели создания российского подводного беспилотника «Посейдон»

Сегодня, 19:09

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Зарубежные СМИ написали о цели создания российского подводного беспилотника «Посейдон»

Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная пресса уделила подводному беспилотнику «Посейдон» 2М39 с ядерной силовой установкой. Эксперты воспринимают его как некую торпеду, которая развивает высокую скорость и двигается на экстремальных глубинах. Такой снаряд способен пройти  защитные редуты противника и подойти поближе к его береговой линии. «Посейдон» вызовет разрушительное «радиоактивное цунами», осуществив детонацию боеголовки мощностью в десятки мегатонн. Эта мощная взрывная волна способна сравнять с землей целые города.

Издание Interesting Engineering опубликовало статью, в котором профессор Стив Феттер из университета Мэриленда рассказывает о цели создания Россией подводного ядерного беспилотника.

Ученый считает, «Посейдон» является не лучшим оружием для нанесения превентивного удара. По его словам, «Посейдон» - некая «страховка» России на случай, если у США появится система ПРО, способная перехватить ее МБР. «Посейдон» выступит «гарантией взаимной уязвимости». Сегодня ни у одной страны, владеющей ядерным оружием, нет способа нанести удар и при  этом избежать ответа.

Как пишет Феттер, Россия активно работает над вооружением нового поколения, пишет Военное обозрение.

Ученый считает, что на сегодня нет ядерного оружия более разрушительного, чем то, которое взрывается в воздухе. Детонация в атмосфере вызывает ударную волну, разрушающую даже железобетонные конструкции. При подводном взрыве «Посейдона» большая часть разрушительной энергии потеряется. Таким образом, детонация этого оружия нанесет меньший урон, чем взрыв зарядов российских МБР, отмечает Феттер.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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