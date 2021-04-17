The National Interest назвал арсенал ядерного оружия России лучшим в мире

Сегодня, 13:54

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The National Interest назвал арсенал ядерного оружия России лучшим в мире

Американцы адекватно оценили мощь ядерного арсенала России. Так, издание The National Interest написало, что России в наследство от СССР досталась бесценная коллекция ракет, которая не имеют себе равных. В публикации упоминается ракета «Сармат» с дальностью полета в 18 тысяч километров, что позволяет поразить любую точку на Земле. Вес баллистического снаряда, который разрабатывался с 2000 года для замены комплекса Р-36М2 «Воевода», составляет свыше 200 тонн.

Ракета «Сармат», которая может вынести около десяти тонн полезной нагрузки, будет выполнять функции двигательной установки для гиперзвуковой ракеты «Авангард».

Как отмечает автор публикации, разнообразие ядерного арсенала, доставшегося от СССР, дает России широкие возможности для модернизации и разработки новых видов вооружения.

Издание также подчеркивает, что комплексы, созданные на основе советских ракет, невозможно сравнить с арсеналом других стран.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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