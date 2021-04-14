Новейшее российское супероружие в Арктике напугало норвежских экспертов

Новейшее супероружие РФ в Арктике напугало норвежских экспертов.

На Западе встревожены действиями России в Арктике: строятся новые порты, Россия усиливает свой ледокольный флот, усовершенствует оборону. Но больше всего пугают США и НАТО российские ядерные суперторпеды «Посейдон». Об этом сообщает издание «ИноСМИ», ссылаясь на Nettavisen и норвежских экспертов.

Как в свое время заявил представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл, большие опасения Запада связано с новой российской системой вооружений - супероружием «Посейдон» 2M39. Она представляет собой ядерную торпеду, которая способна нанести колоссальный урон прибрежным городам, а из-за радиоактивного загрязнения они окажутся непригодными для жизни. Благодаря атомному двигателю, «Посейдон» может переносить ядерный заряд на почти неограниченное расстояние. Подлодки «Белгород», с которых планируется выпускать торпеды, должны принять в эксплуатацию уже в сентябре.

«Он сможет достичь любой прибрежной зоны, где бы его ни применили. Если, конечно, его когда-нибудь применят», — отметил специалист Института оборонных исследований Стейнар Хёйбротен.

По мнению эксперта по российской политике безопасности, старшего научного сотрудника Норвежского института внешней политики Якуба Годзимирского, главной задачей этих торпед является «радиоактивное цунами», которое способно ударить по американскому побережью.

«Посейдон» — новая система вооружений, на которую Россия делает ставку с целью защитить свои стратегические интересы на Кольском полуострове. Идея состоит в том, чтобы иметь возможность отправить эти торпеды к западному побережью США и взорвать там мощные ядерные заряды. Это вызовет радиоактивные цунами, которые накроют американские прибрежные города и станут причиной радиационного загрязнения», — объяснил он.

К тому же на российских телеканалах демонстрировалась анимация запуска ядерных торпед «Посейдон» с новых подводных лодок «Белгород». После запуска они проходят незамеченными мимо американских оборонных систем. После взрыва поднимаются большие радиоактивные волны, которые затопят такие американские города, как Нью-Йорк или Вашингтон.

Годзимирский выразил надежду, что до использования «Посейдонов» против НАТО и США дело не дойдет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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