Вьетнам: американские F-35 уязвимы перед российскими ЗРК С-400

Вьетнамский обозреватель Soha опубликовал статью, в котором высказывает мнение относительно вопроса, почему американцы чинят препятствия поставкам российских ЗРК С-400 в разные страны мира. США могут ввести санкции даже против союзников, если те решат закупить С-400 «Триумф». В качестве примера автор публикации упоминает Турцию. Кроме того, США могут оказывать давление на такие страны, как это было с Индией.

Автор статьи приходит к выводу о том, что из-за закупок странами мира российских новых ЗРК увеличивается число проблем с применением истребителей 5-го поколения F-35 и F-22. Вашингтон опасается, что F-35 окажутся уязвимыми перед российскими ЗРК С-400, что бесспорно окажет влияние на решение многих стран покупать истребители у США. Если в мире узнают, что самолеты F-35 выявляются российскими ЗРК, то и спрос на истребитель упадет.

Продажа ЗРК С-400 в другие страны мира наносит США двойной удар – понижает рейтинг американского вооружения и увеличивает уязвимость американских истребителей нового поколения.

Поэтому США прилагает все усилия в противодействии поставкам российских зенитных ракетных комплексов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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