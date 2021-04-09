Вьетнам: американские F-35 уязвимы перед российскими ЗРК С-400

Сегодня, 21:54

0

Image 16+
Вьетнам: американские F-35 уязвимы перед российскими ЗРК С-400

Вьетнамский обозреватель Soha опубликовал статью, в котором высказывает мнение относительно вопроса, почему американцы чинят препятствия поставкам российских ЗРК С-400 в разные страны мира.  США могут ввести санкции даже против союзников, если те решат закупить С-400 «Триумф». В качестве примера автор публикации упоминает Турцию. Кроме того, США могут оказывать давление на такие страны, как это было с Индией.

Автор статьи приходит к выводу о том, что из-за закупок странами мира российских новых ЗРК увеличивается число проблем с применением истребителей 5-го поколения F-35 и F-22. Вашингтон опасается, что  F-35 окажутся уязвимыми перед российскими ЗРК С-400, что бесспорно окажет влияние на решение многих стран покупать истребители у США. Если в мире узнают, что самолеты F-35 выявляются российскими ЗРК, то и спрос на истребитель упадет.

Продажа ЗРК С-400 в другие страны мира наносит США двойной удар – понижает рейтинг американского вооружения и увеличивает уязвимость американских истребителей нового поколения.

Поэтому США  прилагает все усилия в  противодействии поставкам российских зенитных ракетных комплексов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вьетнам: американские F-35 уязвимы перед российскими ЗРК С-400

Сегодня, 21:54

В США запущен тендер на новый вездеход для Арктики

9-04-2021, 22:09

СМИ подсчитали, что ракетам «Кинжал» надо лететь до Вашингтона всего 32 минуты

8-04-2021, 22:24

Российский сторожевой корабль «Ладный» выведен на один из морских полигонов Черноморского флота

8-04-2021, 09:14

Экранопланы «Лунь» возьмут под охрану Севморпуть

6-04-2021, 20:54

ВВС США потерпели неудачу во время испытаний гиперзвукового оружия

6-04-2021, 20:04

NI: авианосцы ВМС США в случае войны с РФ будут уничтожены в первые часы конфликта

4-04-2021, 16:59

Яков Кедми назвал уникальные технологии российских подлодок, которых нет у США

3-04-2021, 13:09

Беспилотник ВС США приблизился к побережью Крыма

3-04-2021, 09:09

Россия готовит масштабный удар 40 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии из вод Черного моря

1-04-2021, 22:54

Русская навигация, установленная на немецких субмаринах, в случае войны их потопит

30-03-2021, 16:14

Итальянский вертолет Leonardo AW169 так и не взлетел: видео

30-03-2021, 15:04

The Telegraph: Военный арсенал России ужасает

29-03-2021, 19:19

Британцы восхитились всплытием трех российских атомных подлодок из-подо льда

28-03-2021, 21:19

Военный эксперт Кошкин дал оценку маневрам атомных подлодок ВМФ РФ в Арктике

28-03-2021, 20:04

Издание Sohu: Российские подлодки проекта «Ясень» создадут проблемы ВМФ США

28-03-2021, 17:39

Командир подлодки «Великий Новгород» рассказал, как происходит стрельба «Калибрами»

28-03-2021, 15:59

Стратегический тяжелый стелс-бомбардировщик B-2 Spirit в США назвали «королем неба»

27-03-2021, 23:19

Российский разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус-У» получил спутниковую связь

27-03-2021, 18:59

В России создадут многоракетный перехватчик

25-03-2021, 17:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров