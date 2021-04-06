СМИ подсчитали, что ракетам «Кинжал» надо лететь до Вашингтона всего 32 минуты

Средства массовой информации, приняв во внимание все имеющиеся в открытых источниках технические характеристики российской гиперзвуковой ракеты Х-47М «Кинжал», произвели необходимые подсчеты и пришли к выводу, что, для того чтобы добраться до Вашингтона, ей потребуется всего 32 минуты.

«Кинжал» - глубоко модернизированная ракета ОТРК «Искандер». Отличие в том, что выпускается она исключительно с воздуха, пишет «Слово и Дело».

Для того чтобы запустить ракету для поражения эсминцев, авианосцев и других объектов, дальнему перехватчику надо подняться на 15 километров вверх.

На этой высоте «Кинжал» развивает скорость примерно в 10-12 Махов. Это примерно 12,25 километров в час. Нетрудно подсчитать, что при такой скорости ракете для того, чтобы долететь до Вашингтона, надо не более 32 минут. При этом нет ни малейшего шанса, что ее собьют в полете. Гиперзвуковая скорость и сложная траектория полета делают «Кинжал» неуловимым. Системы ПРО попросту не успеют на среагировать на эту ракету.

«Кинжал» на боевом дежурстве ВКС РФ находится с 2018 года.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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