Российский сторожевой корабль «Ладный» выведен на один из морских полигонов Черноморского флота

Сегодня, 09:14

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Российский сторожевой корабль «Ладный» выведен на один из морских полигонов Черноморского флота
Российский сторожевой корабль проекта 1135 «Ладный»

Российский сторожевой корабль проекта 1135 «Ладный», состоявший на вооружении ВМФ СССР и в составе Черноморского флота, после модернизации готов снова нести свою службу в 30-й дивизии надводных кораблей. 

По информации пресс-службы Южного военного округа, корабль проекта 1135 окончил прохождение ремонтных работ, и готовится выйти на один из морских полигонов Черноморского флота для ходовых испытаний.

«СКР Ладный пройдет комплексную проверку механизмов и оборудования, а также главной силовой установки», - значится в сообщении ЮВО.

Ожидается, что после прохождения запланированных задач, сторожевой корабль будет возвращен на базу, где будут продолжаться работы по возвращению СКР в состав 30-й дивизии кораблей Черноморского флота.

Ремонт корабля, который был изготовлен в 1980 году, проходил с 2016 года на 13-м судоремонтном заводе. Известно, что на корабле были полностью отремонтированы маршевые двигатели, отслужившие свой ресурс, а также восстановлена походная готовность. Инженеры также внесли некоторые изменения в конструкцию корпуса, однако состав вооружения остался прежним: универсальный ракетный комплекс УРПК-5 «Раструб», две спаренных артустановки АК-726, две пусковые установки ЗРК «Оса-МА-2», два четырехтрубных 533-мм торпедных аппарата и два реактивных бомбомета РБУ-6000.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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