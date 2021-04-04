Экранопланы «Лунь» возьмут под охрану Севморпуть

Сконструированные более тридцати лет назад уникальные экранопланы «Лунь» будут обеспечивать безопасность Северного морского пути.

Как сказал генеральный конструктор Владимир Кирилловых, аналогов экраноплана, который является одним из наиболее мощных видов современного вооружения, нет ни у одной страны мира. На экраноплан, первый полет которого состоялся три десятилетия назад, возлагаются такие задачи, как борьба с надводными силами потенциального противника, включая авианосные группы.

Стоит отметить, что экранопланы, относящиеся к категории морских судов и являющиеся машинами-амфибиями, способны перемещаться не только над водной поверхностью, но и над сушей при условии отсутствия в зоне передвижения горных рельефов. Пролетев на высоте пяти метров, «Лунь», оставаясь незаметным для радаров, может подобраться к кораблю противника.

Экраноплан, который может разогнаться до 500 км/ч, оснащен шестью мощными противокорабельными ракетами «Москит», способными уничтожить американский авианосец, пишет svpressa.ru .

Такие аппараты можно задействовать в Арктике, но есть нюанс. Дело в том, что Северный морской путь имеет длину 16 тыс. км, а экраноплан способен преодолеть расстояние максимум 2500 км. То есть необходимо строить базы или обычные промежуточные пункты для дозаправки.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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