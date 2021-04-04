ВВС США потерпели неудачу во время испытаний гиперзвукового оружия

Сегодня, 20:04

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ВВС США потерпели неудачу во время испытаний гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США сообщили, что при испытаниях гиперзвукового оружия на Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии потерпели неудачу. Запуск, который провален, датируется 5 апреля, сообщает издание Defense News.

Как следует из заявления ВВС, самолет B-52 Stratofortress попытался запустить крылатую ракету ARRW, но она «не сумела завершить свою последовательность запуска», и бомбардировщик был вынужден вернуться на авиабазу Эдвардс.

ВВС США намерены тщательно изучить инцидент и докопаться до причин провала. Понимание этого позволит внести изменения, после чего будет совершен повторный запуск. Как надеются в командовании, более успешный.

«Хотя неудачный запуск и разочаровал, испытание предоставило бесценную информацию, из которой можно извлечь уроки и продолжить работу. Для этого мы и проводим испытания», — поделился своей точкой зрения с журналистами Хит Коллинг, руководитель программы управления вооружений ВВС США.

В публикации отмечается, что кроме демонстрации отделения крылатой ракеты ARRW от самолета-бомбардировщика ВВС хотели оценить характеристики ее работы на рабочих скоростях, а еще смоделировать отделение ускорителя с планера.

Испытания проводили совместными усилиями 419-я летно-испытательная эскадрилья и Объединенная испытательная группа бомбардировщиков Global Power.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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