NI: авианосцы ВМС США в случае войны с РФ будут уничтожены в первые часы конфликта

Аналитики издания «The National Interest» сообщили, что в случае реального военного противостояния США и России американский флот буден уничтожен в первые же часы конфликта. Журналисты сослались на заявление профессора Военно-морского колледжа в Ньюпорте Лайл Гольдштейна, который произвел расчеты и пришел к неутешительным выводам об уязвимости американских авианосцев. Об этом пишет «ФАН».

Авторитетный американский профессор Лайл Гольдштейн в публикации «The National Interest» проинформировал, что авианосцы ВМС США имеют одну очень существенную уязвимость, из-за которой и проиграют в предполагаемой войне с Россией — это отсутствие эффективного противокорабельного оружия.

«Американские авианосцы являются предметом гордости для США и объектом зависти для многих стран, но это только привлекательная внешняя картинка. Из-за отсутствия мощного противокорабельного оружия авианосцы ВМС США становятся очень легкой добычей для российского флота, который обладает одним из лучших противокорабельных оружий в мире. Более того, в Черном море располагается около 18 тысяч мин, и как только американский флот войдет в зону влияния России, он будет уничтожен в первые же часы противостояния», - отметил американский профессор.

Лайл Гольдштейн подчеркнул, что ВМС США следовало бы срочно заняться модернизацией и лучшим оснащением своего флота, иначе опасность быть уничтоженными российскими противокорабельными ракетами будет оставаться очень высокой.