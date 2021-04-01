Яков Кедми назвал уникальные технологии российских подлодок, которых нет у США

Военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире Iton tv на Youtube рассказал о технологиях подлодок, которые есть у России и которых нет у США. И вряд ли они в ближайшем будущем появятся.

Кедми вспомнил о событии, которое неделю назад взбудоражило многие страны. Речь о пробивании толщи льда и одновременном всплытии сразу трех российских субмарин на просторах Арктики.

Эксперт пояснил, что подлодки, продемонстрировавшие маневры, которыми невозможно не восторгаться, занимаются не охраной Северного морпути. Они, в первую очередь, носители ядерного оружия. В случае необходимости субмарины готовы противостоять любому противнику. И умеют они не только пробивать лед и синхронно всплывать.

«У них имеется одна уникальная способность, которой в США еще не добились — российские ракеты, они могут стрелять через лед. Американцы только разрабатывают эту технологию», — разъяснил Кедми.