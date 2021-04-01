Беспилотник ВС США приблизился к побережью Крыма

Сегодня, 09:09

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Беспилотник ВС США приблизился к побережью Крыма

Военная техника ВС США приблизилась к побережью Крыма.

Как стало известно, над юго-восточной и юго-западной частью Крыма был замечен американский военный беспилотник. По данным портала FlightRadar, БПЛА стартовал со стороны Кипра из Средиземного моря и двигался на высоте 16 150 метров. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Дрон трижды облетел крымское побережье, а затем удалился по направлению к Новороссийску и в сторону Украины.

Военные эксперты не исключают, что это была детальная разведка: США интересует происходящее на сегодня в Крыму, и особенно - действительно ли к границам с Украиной переправляются ВС России.

На данный момент нет официальной информации ни о самих американских беспилотниках, ни о целях их маневров над побережьем.

«В Крыму ожидается проведение плановых военных учений войск Южного военного округа, где будут задействованы сразу 30 полигонов. Любопытно, что примерно в это же время свои маневры у российских границ решили провести страны НАТО. Не исключено, что могут произойти и провокации с обеих сторон», - уверены военные аналитики.

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