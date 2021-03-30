Россия готовит масштабный удар 40 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии из вод Черного моря

Вчера, 22:54

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Россия готовит масштабный удар 40 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии из вод Черного моря

Широкомасштабный ракетный удар колоссальной боевой мощности готовы нанести субмарины Российской Федерации из акватории Черного моря по территории Сирийской Арабской Республики. Российские моряки-подводники уже совершили максимум необходимых приготовлений к массированному нанесению масштабного ракетного удара крылатыми ракетами «Калибр» из вод Черного моря по территории, где дислоцированы сирийские джихадисты. Сегодня многочисленные мировые военные СМИ публикуют на страницах своих изданий подобную информацию. 

Свой основной удар российские боевые средства собираются осуществить в рамках военной операции на севере и северо-западе Сирийской Арабской Республики. В указанных районах этой арабской многострадальной страны в настоящее время окопались несколько десятков джихадистов, которых активно поддерживает Анкара. 

Как сообщают зарубежные военные СМИ, сейчас к сирийским берегам, стремительно рассекая волны Средиземного моря, мчатся три российских больших десантных корабля, оснащенных ракетами «Калибр». Боевые суда Российской Федерации будут обеспечивать полную готовность проведения военной операции в северо-западной части Сирии. Одновременно, шесть российских дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка», дислоцированные сейчас в акватории Черного моря, примут непосредственное участие в нанесении удара. По всей вероятности, эти ракеты полетят в Сирию через воздушное пространство Турции. Это будет осуществляться в том случае, если Анкара захочет вмешаться в данный процесс. Таковы планы российского командования группировкой войскового контингента в Сирийской Арабский Республике. 

Мировые военные эксперты обращают внимание на тот факт, что на сегодняшний день у побережья Сирии находятся ещё несколько боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России. Именно поэтому, вместо 40 крылатых ракет по территории Сирии может быть выпущено около сотни крылатых ракет, что с учётом их высокой точности, позволяет успешно разгромить силы боевиков. Начатая российскими и сирийскими военными эвакуация из Идлиба местных жителей подтверждает планы касательно мощного наступления российской и сирийской армий в данном регионе планеты.

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