Русская навигация, установленная на немецких субмаринах, в случае войны их потопит

В случае если Россия и Германия пойдут друг на друга войной, российская навигационная система, установленная на немецких подлодках, их погубит - потопит. Об этом рассказал российский военный эксперт Константин Сивков, передает «Свободная пресса».

По его словам, российские навигационные системы получили встроенные схемы, которые могут по дистанционной команде вносить искажения. В результате подлодки могут оказаться дезориентированными.

Сивков напомнил, что это известная практика. Ранее США поставляли средства ПВО с «подшитыми» программами, которые по запросу извне могли приводить их в непригодность.

Константин Сивков акцентировал внимание на том, что Германия сама виновата в том, что ее субмарины может постигнут участь быть потопленными. Дело в том, что навигационные системы у России были закуплены под видом установки на гражданских судах. А они почему-то были установлены на военные подлодки. Учитывая этот прецедент, совершенно точно можно сказать, что Россия больше не продаст свои технологические разработки в сфере навигации Германии.

Ранее немецкое издание Bild am Sonntag сообщило о том, что на немецких субмаринах установлена российская навигационная система Transas Navi-Sailor 4000.