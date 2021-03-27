The Telegraph: Военный арсенал России ужасает

Масштабы чего-то, как правило, впечатляют. Но если говорить о масштабах военного арсенала России и Китая, правильнее сказать, что они навевают ужас. Об этом пишет британское издание The Telegraph в своей статье о новой военной стратегии. В документе черным по-белому выведено, что Пекин и Москва являются главными противниками королевства.

КНР и РФ десятилетиями совершенствовали и модернизировали свои армии, вкладывали колоссальные средства в их развитие, констатировали обозреватели. Правда, акценты были несколько разными.

Так, Китай сосредоточился на развитии флота. У Поднебесной сейчас порядка 350 кораблей и подлодок. И они делают китайский флот самым крупным в мире. КНР к 2030 году намерен еще больше расширить свой флот эсминцев и иметь не менее 5 авианосцев в своем распоряжении.

Авианесущие корабли в США всегда считались гордостью и грозой всех морей и океанов. Но Китай уже позаботился о том, чтобы Вашингтон не расслаблялся, и недавно представил гиперзвуковое оружие, предназначенное непосредственно для противодействия авианосным группам ВС США.

Россия поднимает свою армию активно с начала нулевых. Например, в текущем году две трети российского военного бюджета будет потрачено на закупку и модернизацию военной техники. РФ, практически, удвоила военный потенциал за последние восемь лет перед лицом растущей угрозы со стороны НАТО.

«В то время как Британия сокращает свои бронетанковые силы до 148 танков, делая большую ставку на кибернетику и автоматизацию, Россия не пренебрегает обычной огневой мощью», – укоряют британские авторы.

Так, у Москвы сейчас самый большой в мире танковый парк - порядка 15 тысяч единиц. Что уж говорить непосредственно о войске.

900 000 солдат, четвертое по численности действующее военное подразделение в мире, новейшее оружие, в том числе гиперзвуковые глиссады «Авангард» и межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» - у РФ имеется все для преимущества в общеевропейской войне, заключили в Британии.