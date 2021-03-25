Британцы восхитились всплытием трех российских атомных подлодок из-подо льда

Британские журналисты восхитились маневрами с участием нескольких российских атомных подлодок в арктическом регионе 26 марта. В рамках комплексной экспедиции «Умка — 2021» впервые в истории российского флота три атомные подлодки одновременно всплыли из-подо льда толщиной полтора метра в пределах 300 метров друг от друга. В Сети появилось видео, на кадрах которого три атомные подводные лодки прорвались сквозь арктические льды. Читатели Daily Mail отметили, что российские военные показали по-настоящему впечатляющий трюк.

Между тем завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что ни одно из государств, расположенное близ Арктики, не обладает подобной военной инфраструктурой. По его словам, это заставляет нервничать страны НАТО.

Кошкин отметил, что комбинации, в которых маневр был выполнен, были сложными. Он также подчеркнул, что такую работу никто за рубежом еще не сможет повторить, так как необходимо иметь подобные субмарины и работать в этих широтах. Кошкин считает, что превзойти в освоении Арктики российскую армию пока никому не удавалось, как и обойти Россию в строительстве атомного флота.

Надо сказать, что Россия за последние несколько лет увеличила свое военное присутствие в Арктике. В регионе реконструируются взлетно-посадочные полосы, военные развернули средства наблюдения и силы противовоздушной обороны.