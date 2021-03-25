Российский разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус-У» получил спутниковую связь

Сегодня, 18:59

0

Image 16+
Российский разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус-У» получил спутниковую связь

Проект российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У» большой продолжительности полёта массой до 5 тонн получил спутниковую связь. По комментарию главного конструктора проекта Ильи Матвеева, БПЛА «Альтиус-У» станет первым в России дроном, который будет иметь российский терминал спутниковой связи, передает «ТАСС».

Терминал спутниковой связи будет расположен над головным обтекателем беспилотника. 

«Наш беспилотник Альтиус-У является первым, в составе которого установили подобного рода возможности радиосвязи. Разработка отечественного терминала спутниковой связи велась целенаправленно под наш проект», - сообщил Илья Матвеев. 

Главный конструктор проекта отметил, что «Альтиус-У» станет первым БПЛА, получившим российский терминал спутниковой связи, однако далеко не единственным — в перспективе такую же технологию могут получить и другие российские беспилотники. 

Ожидается, что летом 2021 года планируется испытать «Альтиус-У» с применением оружия по наземным целям. Для чего уже были разработаны новые боеприпасы. В Минобороны РФ прокомментировали, что беспилотник будет уметь обмениваться в режиме реального времени данными с другой боевой техникой и уничтожать силы противника в рамках программы «цифрового поля боя», для чего в БПЛА были внедрены новейшие технологии.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российский разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус-У» получил спутниковую связь

Сегодня, 18:59

В России создадут многоракетный перехватчик

25-03-2021, 17:54

Леонков описал сценарий уничтожения американских B-1B и B-2 при атаке на РФ

24-03-2021, 23:49

Пентагон столкнулся со множеством проблем при разработке гиперзвукового оружия

24-03-2021, 13:19

25 лет назад совершил свой первый полет реактивный самолет МиГ-АТ

21-03-2021, 23:49

В Сети появились кадры со стрельб улучшенной гусеничной версии «Града»

21-03-2021, 23:44

Военный эксперт Коротченко раскрыл, почему НАТО боится «исчезнувшую» подлодку РФ

19-03-2021, 20:04

Эксперт по стрелковому вооружению счел украинскую снайперскую винтовку полукустарным изделием

19-03-2021, 16:24

The National Interest назвал самое смертоносное оружие ВМС США

19-03-2021, 15:44

ВМС США получат модернизированную крылатую ракету Томагавк

18-03-2021, 18:39

Российский «Гром» в паре с истребителем Су-57 впечатлил американские СМИ

18-03-2021, 07:49

Военный эксперт Сивков раскритиковал «новую» украинскую ракету времен СССР

17-03-2021, 15:49

Новейшая российская зенитная СВЧ-пушка станет супероружием турецких дронов

14-03-2021, 14:19

Американские военные за сутки в Средиземном море потеряли вторую российскую подводную лодку

14-03-2021, 09:24

В Белоруссии создали уникальный зенитно-ракетны комплекс малой дальности

12-03-2021, 08:29

В Китае раскрыли боевые возможности «украинской Арматы»

11-03-2021, 22:04

У ВС России есть преимущества перед искусственным интеллектом армии США

11-03-2021, 19:34

Ядерную ракету с надувным обтекателем показали на видео

10-03-2021, 12:44

Билл Гейтс заявил о строительстве нескольких АЭС нового поколения

10-03-2021, 09:24

ВМС Китая получили на вооружение новый эсминец «Лхаса»

8-03-2021, 19:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров