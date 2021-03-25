Российский разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус-У» получил спутниковую связь

Проект российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У» большой продолжительности полёта массой до 5 тонн получил спутниковую связь. По комментарию главного конструктора проекта Ильи Матвеева, БПЛА «Альтиус-У» станет первым в России дроном, который будет иметь российский терминал спутниковой связи, передает «ТАСС».

Терминал спутниковой связи будет расположен над головным обтекателем беспилотника.

«Наш беспилотник Альтиус-У является первым, в составе которого установили подобного рода возможности радиосвязи. Разработка отечественного терминала спутниковой связи велась целенаправленно под наш проект», - сообщил Илья Матвеев.

Главный конструктор проекта отметил, что «Альтиус-У» станет первым БПЛА, получившим российский терминал спутниковой связи, однако далеко не единственным — в перспективе такую же технологию могут получить и другие российские беспилотники.

Ожидается, что летом 2021 года планируется испытать «Альтиус-У» с применением оружия по наземным целям. Для чего уже были разработаны новые боеприпасы. В Минобороны РФ прокомментировали, что беспилотник будет уметь обмениваться в режиме реального времени данными с другой боевой техникой и уничтожать силы противника в рамках программы «цифрового поля боя», для чего в БПЛА были внедрены новейшие технологии.