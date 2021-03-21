Леонков описал сценарий уничтожения американских B-1B и B-2 при атаке на РФ

Сегодня, 23:49

0

Image 16+
Леонков описал сценарий уничтожения американских B-1B и B-2 при атаке на РФ

Военный обозреватель и эксперт Алексей Леонков сообщил о «российском сюрпризе», который станет ответом на провокативные действия НАТО в Скандинавии. Эксперт указал, что Россия внимательно следит за увеличением американского присутствия в Норвегии, и в случае подозрительных маневров НАТО тут же задействует свои передовые ракеты класса «воздух-воздух» Р-37, передает «Народные новости».

На своем авторском Telegram-канале эксперт Алексей Леонков отметил, что в последние несколько недель заметно увеличилась концентрация американского вооружения на норвежской авиабазе Орланд. Учитывая, что американские бомбардировщики, переброшенные на базу, способны нести крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER или перспективные AGM-158C LRASM, это потенциально создает угрозу для безопасности ключевых российских регионов — в первую очередь Санкт-Петербурга и Калининграда. 

«Радиус действия американских ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-158C LRASM составляет около 1200 км. Это значит, что войдя в воздушное пространство Швеции, НАТО потенциально может поразить крупнейшие российские города. В этом случае Россия тут же ответит радикально и оперативно — скорее всего, применит новейшие ракеты Р-37, которые на сегодняшний день являются самыми дальнобойными в мире», - заявил Алексей Леонков. 

Аналитик предположил, что это определенно будет не единственным «сюрпризом» для НАТО в случае осуществления ими провокаций, и Москва имеет в запасе несколько стратегий по противодействию военной угрозе со стороны США.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пентагон столкнулся со множеством проблем при разработке гиперзвукового оружия

Сегодня, 13:19

25 лет назад совершил свой первый полет реактивный самолет МиГ-АТ

21-03-2021, 23:49

В Сети появились кадры со стрельб улучшенной гусеничной версии «Града»

21-03-2021, 23:44

Военный эксперт Коротченко раскрыл, почему НАТО боится «исчезнувшую» подлодку РФ

19-03-2021, 20:04

Эксперт по стрелковому вооружению счел украинскую снайперскую винтовку полукустарным изделием

19-03-2021, 16:24

The National Interest назвал самое смертоносное оружие ВМС США

19-03-2021, 15:44

ВМС США получат модернизированную крылатую ракету Томагавк

18-03-2021, 18:39

Российский «Гром» в паре с истребителем Су-57 впечатлил американские СМИ

18-03-2021, 07:49

Военный эксперт Сивков раскритиковал «новую» украинскую ракету времен СССР

17-03-2021, 15:49

Новейшая российская зенитная СВЧ-пушка станет супероружием турецких дронов

14-03-2021, 14:19

Американские военные за сутки в Средиземном море потеряли вторую российскую подводную лодку

14-03-2021, 09:24

В Белоруссии создали уникальный зенитно-ракетны комплекс малой дальности

12-03-2021, 08:29

В Китае раскрыли боевые возможности «украинской Арматы»

11-03-2021, 22:04

У ВС России есть преимущества перед искусственным интеллектом армии США

11-03-2021, 19:34

Ядерную ракету с надувным обтекателем показали на видео

10-03-2021, 12:44

Билл Гейтс заявил о строительстве нескольких АЭС нового поколения

10-03-2021, 09:24

ВМС Китая получили на вооружение новый эсминец «Лхаса»

8-03-2021, 19:14

США испытывают лазерные пушки для истребителей

7-03-2021, 13:04

NI: РФ следует ускориться с разработкой истребителя шестого поколения

7-03-2021, 10:04

Дальнобойность гиперзвуковой ракеты «Циркон» увеличилась до 1500 километров

5-03-2021, 15:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров