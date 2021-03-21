Леонков описал сценарий уничтожения американских B-1B и B-2 при атаке на РФ

Военный обозреватель и эксперт Алексей Леонков сообщил о «российском сюрпризе», который станет ответом на провокативные действия НАТО в Скандинавии. Эксперт указал, что Россия внимательно следит за увеличением американского присутствия в Норвегии, и в случае подозрительных маневров НАТО тут же задействует свои передовые ракеты класса «воздух-воздух» Р-37, передает «Народные новости».

На своем авторском Telegram-канале эксперт Алексей Леонков отметил, что в последние несколько недель заметно увеличилась концентрация американского вооружения на норвежской авиабазе Орланд. Учитывая, что американские бомбардировщики, переброшенные на базу, способны нести крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER или перспективные AGM-158C LRASM, это потенциально создает угрозу для безопасности ключевых российских регионов — в первую очередь Санкт-Петербурга и Калининграда.

«Радиус действия американских ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-158C LRASM составляет около 1200 км. Это значит, что войдя в воздушное пространство Швеции, НАТО потенциально может поразить крупнейшие российские города. В этом случае Россия тут же ответит радикально и оперативно — скорее всего, применит новейшие ракеты Р-37, которые на сегодняшний день являются самыми дальнобойными в мире», - заявил Алексей Леонков.

Аналитик предположил, что это определенно будет не единственным «сюрпризом» для НАТО в случае осуществления ими провокаций, и Москва имеет в запасе несколько стратегий по противодействию военной угрозе со стороны США.