25 лет назад совершил свой первый полет реактивный самолет МиГ-АТ

Российский учебно-тренировочный реактивный самолет МиГ-АТ, главный конкурент Як-130, ровно 25 лет назад впервые выполнил свой первый полет.

Конкурс на разработку учебно-тренировочного самолета был объявлен в 90-ых годах минувшего столетия. В нем приняли участие четыре авиаконструкторских бюро. Требований к воздушному судну было много, но главными являлись высокая безопасность, простота обслуживания, экономичность, возможность превратить его из учебно-тренировочного самолета в боевой.

МиГ-АТ отвечал всем предъявляемым требованиям. Хотя по результатам конкурса отобрано было два проекта. Главным конкурентом этого самолета стал Як-130. В разработке образцов принимали участие зарубежные специалисты.

В феврале 1994 года материалы по экспортной разработке презентовали в рамках проведения Сингапурского авиасалона, а через несколько месяцев - и в столице России. Уже в мае следующего, 1995-ого года, прототип самолета был показан журналистам.

Первый полет на МиГ-АТ с французским двигателем Larzac в марте 1996 года выполнил летчик-испытатель Роман Таскаев, пишет «Российская газета».