Эксперт по стрелковому вооружению счел украинскую снайперскую винтовку полукустарным изделием

Сегодня, 16:24

Ольга Громова

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Эксперт по стрелковому вооружению счел украинскую снайперскую винтовку полукустарным изделием

Полукустарным изделием назвал эксперт по стрелковому вооружению Семен Федосеев новую снайперскую винтовку «Ночной хищник», которую разработали на Украине. Он считает, что заявленная Киевом ее уникальность присутствует только в фантазии конструкторов.

Федосеев обратил внимание на то, что украинские оружейники уже не впервые хвастаются своим разработанным оружием.

«То они сделают уникальный пистолет, то суперубойный миномет, который при выстреле разваливается, теперь серия невиданных снайперских винтовок», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.
Что касается «Ночного хищника», складывается впечатление, что действовали, как поется в популярной песне Алены Апиной: «Я его слепила из того, что было». 

То есть собирали из деталей, которые нашли на оружейных складах.

Так, вместо ствола использовался вкладыш танковой пушки, который обычно используют при проведении учебных стрельб. Он не позволяет добиться точности, которая нужна снайперской винтовке. Это же относится и к боеприпасу для новой снайперской винтовки. Оружейники из Украины соединили пулю калибра 12 мм с гильзой от крупнокалиберного танкового пулемета Владимирова. Патрон, который получился на выходе, не может обеспечить точность стрельбы.

И уж совсем выдумкой эксперт назвал заявленную прицельность «Ночного хищника». Чтобы стрелять на 4 км, снайперу необходима не только мощная оптика, но и идеальные условия, в том числе ровная автострада или степь. Поэтому самые передовые снайперские комплексы не позволяют стрелять далее чем на 2,5 км.

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