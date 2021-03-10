В Китае раскрыли боевые возможности «украинской Арматы»

Вчера, 22:04

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В Китае раскрыли боевые возможности «украинской Арматы»

Китайская сторона раскрыла боевые возможности «украинской Арматы» — прототипа танка Т-14. Эксперты указали, что разработка украинского варианта российского основного танка с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» началась еще в конце 90-х годов, и новый украинский танк вполне мог бы быть конкурентом российскому «Армату». Об этом пишет «ПолитРоссия».

Китайский инженер представил собственную визуализацию концепции секретного украинского танка, который создавался специалистами Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Известно, что в серийное производство украинская версия «Арматы» так и не поступила, поскольку в 2000-х годах проект был закрыт. Украинский прототип получил название «Объект 477», и по свидетельству разработчиков, он являлся копией российского Т-14 «Армата».

Китайский конструктор смоделировал компьютерную модель украинского танка с гладкоствольной пушкой калибром 152 мм и автоматическим механизмом наведения. Эксперт предположил, что украинский прототип имел бы беспилотную башню танка, с возможностью размещения 42 снарядов — это давало бы возможность «Объекту 477» последовательно поразить сразу 10 целей. Также украинский танк четвертого поколения был бы оснащен 30-миллиметровой пушкой, которая бы обеспечивала поражение легкой бронетехники, автомобилей и пехоты противника.

Китайский инженер отметил, что при реализации Украиной «Объекта 477», Киев имел бы в своем распоряжении технику, которая ничем бы не уступала российскому Т-14 «Армата».

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