Ядерную ракету с надувным обтекателем показали на видео

Сегодня, 12:44

Ольга Громова

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Ядерную ракету с надувным обтекателем показали на видео

В сети опубликовали редкое видео, на котором запечатлена советская ядерная ракета железнодорожного базирования. Как передает «Российская газета», кадры попали в зону пристального внимания американского портала The Drive.

Фрагмент ролика, посвященный советской МБР РТ-23 УТТХ «Молодец» (SS-24 Scalpel по классификации НАТО), появился в социальной сети Twitter девятого марта. Видео вызвало живой интерес в первую очередь потому, что Советский Союз был единственной страной в мире, которая сумела создать железнодорожную мобильную межконтинентальную баллистическую ракету.

Это, кажется, известно всем. А вот об одной из ее ключевых особенностей проинформированы немногие. Речь об обтекателе головной части - в ранних версиях он был надувным. И лишь позднее инженеры сделали его складывающимся.

Объясняется такой элемент конструкции очень просто. Дело в том, что МБР была гораздо длиннее стандартного железнодорожного вагона. Поэтому поначалу возникли сложности с ее размещением. Однако позже конструкторам удалось найти идеальное решение - разместить ракету в поезде и при этом полностью сохранить ее аэродинамические свойства. Процесс надувания обтекателя и показан на появившемся в сети видео.

Издание пишет, что в этих целях СССР применял аккумулятор, который увеличивал внутреннее давление. Благодаря этому можно было осуществить разворачивание гофрированной металлической внутренней структуры конической формы.

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