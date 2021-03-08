Билл Гейтс заявил о строительстве нескольких АЭС нового поколения

Компания TerraPower, владельцем которой является американский миллиардер и предприниматель Билл Гейтс, заявила о начале разработки перспективного ядерного реактора. Совместно с GE Hitachi Nuclear Energy предприятие начало строительство АЭС нового поколения.

Так, проект под названием Natrium будет представлять собой реактор с натрием, который будет выполнять функцию теплоносителя вместо воды.

Как рассказал сам Гейтс, Natrium станет особым реактором на быстрых нейтронах и с новой жидкосолевой системой хранения энергии. В условиях нормального атмосферного давления жидкий натрий сможет передать значительное количество тепла от реактора. При этом он не будет разделять воду на кислород и водород, что исключает риск взрыва водорода, который произошел на "Фукусиме" в 2011 году.

Как сообщают разработчики, проект обещает быть в 4 раза экономичнее легководных реакторов. При этом вся конструкция может быть расположена под землей, что уменьшает финансовые затраты и повышает уровень безопасности.

Natrium должен быть разработан к концу 2020-х годов. Его максимальная мощность при условиях работы 24/7 обещает быть 345 МВт. Этого количества будет достаточно для обеспечения электроэнергией около 225 тысяч домов.