NI: РФ следует ускориться с разработкой истребителя шестого поколения

Военные обозреватели американского издания The National Interest считают, что Россия совершает ошибку, вкладывая большие средства в производство истребителя пятого поколения Су-57, так как их можно потратить на создание новой машины. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Эксперты издания заявили, что серийное производство российских Су-57 займет более 2-х лет. При этом, однозначно, оно будет сопровождаться техническими трудностями. Вместо этого, по их мнению, Россия могла бы отложить производство истребителя пятого поколения и начать создание машины шестого поколения.

По словам обозревателей, новый истребитель могут разработать известная российская компания «МиГ» совместно с производителем «Сухой», которые вберут в создание машины лучшие элементы предыдущих разработок.

«Сегодня Россия и Китай занимаются изучением способов применения машинного обучения и искусственного интеллекта в своем вооружении, тогда как Пентагон считает подобные шаги слишком опасными», - отмечают авторы.

Так, по версии американских экспертов, истребитель шестого поколения, созданный Россией, будет способен перемещаться на гиперзвуковых скоростях и применять вооружение, которое будет построено на новых физических принципах.