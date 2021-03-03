Дальнобойность гиперзвуковой ракеты «Циркон» увеличилась до 1500 километров

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», которую называют «убийцей авианосцев», после модернизации увеличила дальность полета в полтора раза — с 1000 до 1500 километров. Это позволяет наносить удары по целям противника с расстояния, недосягаемого для авиации. То есть, это дает возможность кораблям ВМФ России поражать любую часть США из международных вод.

В целом модернизированная ракета способна эффективно атаковать наземную инфраструктуру, военные базы и командные пункты противника. Заметим, что скорость полета ракеты в 8-9 раз превышает скорость звука. Россия располагает двумя версиями крылатой ракеты «Циркон». Базовая предназначена для поражения морских целей на дистанциях 650-1000 километров, а модернизированную применяют для поражения наземных целей противника. Но это еще не предел, так как в скором времени Россия обзаведется ракетой в воздушном варианте, которую можно использовать для борьбы с морскими целями.

Дело в том, что для поражения наземных объектов достаточно использовать возможности авиационного ракетного комплекса «Кинжал». По данным Минобороны, расстояние в 450 километров «Циркон» преодолевает за 4,5 минуты. Ракету «Циркон» примут на вооружение российского флота в 2023 году, пишет avia.pro .

Как стало известно, США разработали свою гиперзвуковую ракету - «LRASM». Дальностью ее действия составляет 950 км. Американцы называют «LRASM» «убийцей Черноморского флота России».