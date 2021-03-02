БПЛА «Охотник» станет прорывом для сферы беспилотников РФ

Авторы китайского издания Sina считают, что вывести на новый уровень Россию сможет БПЛА С-70 «Охотник». Об этом сообщает «ИноСМИ».

Так, эксперт особое внимание уделил характеристикам российского беспилотника. Россия не держит в секрете подробности строения самолета, но функции «Охотника» уже впечатляют.

Ударно-разведывательный беспилотник С-70 способен поражать наземные цели, которые находятся под защитой современных систем ПВО, а также быть «верным ведомым» в воздушном бою для истребителя Су-57.

Длина «Охотника» достигает 14 метров, масса – 25 тонн, размах крыла – 19 метров.

Российский беспилотник уже успел пройти испытания в ходе боев на территории Сирии. Кроме того, Турция уже заинтересовалась данными устройствами.

Автор издания также напомнил, что Авиационный завод им. Чкалова в Новосибирске на данный момент разрабатывает 3 опытных образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». А в 2024 году Россия планирует начать серийные поставки данных дронов для ВКС.

В заключении китайские эксперты подчеркнули профессионализм российских экспертов и их осведомленность в области технологий. Вместе с этим авторы усомнились в том, что С-70 действительно сможет подтвердить свою мощь в реальных условиях боя.