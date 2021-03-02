В РФ рассказали о «картинном» авианосце

Военный эксперт и обозреватель Дмитрий Литовкин раскрыл некоторые характеристики авианесущего корабля «Варан», который являет собой универсальную и образцовую платформу. По мнению эксперта, с помощью одного такого корабля можно создать несколько типов больших надводных кораблей — авианосец, универсальный десантный, транспортно-госпитальное судно, в том числе и судно обеспечения Арктической зоны. Об этом пишет «ТАСС».

Эксперт Дмитрий Литовкин указал, что разработка авианесущего корабля «Варан» пока находится на стадии компьютерного проекта, однако он уже олицетворяет собой лучшие решения отечественного кораблестроения.

«Данный проект создан под началом Невского проектно-конструкторского бюро, и его характерной особенностью является модульность построения. За счет этого можно не только ускорить непосредственно производственный процесс, но и без особых усилий менять профиль строящихся кораблей», - прокомментировал специалист.

Примечательно, что указанная технология на сегодняшний день применима на заводе «Севмаш», где проектируются и строятся атомные подводные лодки.

«Принцип технологии в том, что корабль будут собирать не по традиционной схеме – сначала корпус, а потому внутреннюю начинку. Нет, сборка корабля будет происходить уже из готовых секций, в которых изначально все установлено и испытано. Собственно, за эту идею начальник Севмаша Александр Спиридонов получил высшую оценку в престижном всероссийском конкурсе Российского научно-технического общества им. академика А.Н. Крылова "Молодой кораблестроитель-инженер — 2017"», - добавил Литовкин.