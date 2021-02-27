Издание Military Watch перечислило достоинства российского радара «Ирбис-Э»

Американский журнал Military Watch написал о том, что российскую высокомощную радиолокационную систему управления связи (РЛСУ) «Ирбис» на истребителях Су-35 можно считать третьей по эффективности в стране. Она конкурирует с зарубежными аналогами на американских F-22.

Известно, что Су-35, который стал первым в мире реактивным тяжелым самолетом поколения 4++, поступил на вооружение в 2014 году. В самолете реализованы передовые технологии. Так, двигатели Ал-41 являлись самыми мощными в мире. За счет них Россия ускорила темпы производства агрегатов для пятого поколения самолетов. Еще одной изюминкой нового истребителя стал авиационный радар «Ирбис-Э» Х-диапазона, разработанный НИИ приборостроения им. Тихомирова.

Благодаря поворотной антенне угол обзора по высоте достигает 90 градусов, а по азимуту — 120. Такое поле зрения есть лишь у немногих истребителей. Если сравнивать с предшественником, РЛС «Барс», который установлен на Су-27 и Су-30, у «Ирбиса» количество дискретных каналов увеличено до четырех, а максимальная мощность составляет 20 киловатт. Это позволяет считать радар «Ирбис» одним из самых мощных в своем классе. Дальность обнаружения составляет 400 километров для целей типа «истребитель» и 160 километров для летательных аппаратов-«невидимок». В ходе испытаний радар засек истребитель Су-27 на расстоянии 300 километров, а захватил цель на 250 километрах.

Ожидается, что РЛС будет интегрирована в усовершенствованные варианты Су-30 и предложена на экспорт. Как пишет издание, российские истребители могут превратиться в настоящих охотников на американские самолеты-«невидимки».