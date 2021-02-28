Истребитель Су-57 способен обнаружить, но не уничтожить F-35

Су-57 способен обнаружить, но не уничтожить F-35.

Как утверждают военные обозреватели «Военно-промышленный курьер», у российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 имеется возможность определять места нахождения малозаметных истребителей, таких, как американские F-22 Raptor, F-35 Lightning II. Правда, получается это делать весьма приближенно.

По словам издания, впереди крыла самолета, в самой кромке, имеются антенные системы радиолокационной станции «Белка». Они способны работать в сантиметровом диапазоне и «обнаруживать любого «невидимку» за несколько сотен километров». Благодаря этому пилот истребителя может подготовиться к встрече. Вместе с тем четкость «картинки» не позволяет вести прицельный огонь.

«Правда, разрешающая способность в данном случае недостаточна, чтобы произвести пуск ракеты по цели. Но это позволит пилоту не только подготовиться к встрече с противником, но и передать на землю или самолётам работающей в небе эскадрильи информацию о местонахождении вражеского борта», - отмечают авторы.

Ранее исполнительный директор ВВС США по закупкам Уил Ропер заявлял о готовности истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II взаимодействовать между собой с помощью ведомого беспилотника, оснащённого перспективной системой искусственного интеллекта.