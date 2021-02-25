Sohu: АПЛ «Белгород» России является мощным образцом подводного вооружения в мире

Китайские аналитики издания Sohu выразили свое восхищение российской атомной подводной лодкой «Белгород», назвав ее мощным мировым образцом подводного вооружения.

Известно, что сегодня атомные подлодки играют важнейшую роль в битве за мировое господство. Эксперты из Китая утверждают, что могущество России заключается в наличии уникальных АПЛ, среди которых можно перечислить «Ясень-М» и «Борей». Но особое внимание авторы издания уделили сверхсекретной подводной лодке ВМС РФ «Белгород».

Данное судно считается самым большим на вооружении России. Длина подлодки достигает 180 метров, а водоизмещение составляется 30 тысяч тонн.

Спутники США ранее делали снимки АПЛ «Белгород», которые впечатлили экспертов всего мира. Лодка поражает своей масштабностью. Подобных гигантов на вооружении западных стран пока не существует.

Однако уникальность российской АПЛ в том, что она оснащена мощной торпедой «Посейдон». Более того, «Белгород» может нести несколько единиц данного вооружения, что может напугать все государства.

Подводная лодка может запускать пару торпед с любой дальностью действия на любой локации. Отметим, что удар «Посейдона» способен обрушить на прибережные города стран Запада цунами, которое может привести к непоправимым последствиям.