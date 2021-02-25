Sohu: АПЛ «Белгород» России является мощным образцом подводного вооружения в мире

Сегодня, 08:59

0

Image 16+
Sohu: АПЛ «Белгород» России является мощным образцом подводного вооружения в мире

Китайские аналитики издания Sohu выразили свое восхищение российской атомной подводной лодкой «Белгород», назвав ее мощным мировым образцом подводного вооружения. 

Известно, что сегодня атомные подлодки играют важнейшую роль в битве за мировое господство. Эксперты из Китая утверждают, что могущество России заключается в наличии уникальных АПЛ, среди которых можно перечислить «Ясень-М» и «Борей». Но особое внимание авторы издания уделили сверхсекретной подводной лодке ВМС РФ «Белгород».

Данное судно считается самым большим на вооружении России. Длина подлодки достигает 180 метров, а водоизмещение составляется 30 тысяч тонн.

Спутники США ранее делали снимки АПЛ «Белгород», которые впечатлили экспертов всего мира. Лодка поражает своей масштабностью. Подобных гигантов на вооружении западных стран пока не существует.

Однако уникальность российской АПЛ в том, что она оснащена мощной торпедой «Посейдон». Более того, «Белгород» может нести несколько единиц данного вооружения, что может напугать все государства.

Подводная лодка может запускать пару торпед с любой дальностью действия на любой локации. Отметим, что удар «Посейдона» способен обрушить на прибережные города стран Запада цунами, которое может привести к непоправимым последствиям.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военные эксперты предложили создать в России информационный спецназ в киберпространстве

Сегодня, 10:04

Sohu: АПЛ «Белгород» России является мощным образцом подводного вооружения в мире

Сегодня, 08:59

Самую большую американскую подлодку сравнили с советской «Акулой»

Вчера, 23:19

Разработчик назвал главную проблему американского истребителя пятого поколения F-35

25-02-2021, 18:39

Российская оборонная промышленность работает над колесным танком

24-02-2021, 20:09

Минобороны России получит первую партию новых ударных боевых дронов «Альтиус»

24-02-2021, 09:59

На IDEX 2021 показали уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»

22-02-2021, 16:19

Китайские обозреватели рассказали, чем РФ ответила на американские авианосцы

19-02-2021, 20:49

Продажи словацкого летающего автомобиля AeroMobil стартуют в 2023 году

16-02-2021, 15:04

Американцы удивились возможностям новой экипировки армии России

16-02-2021, 09:14

Устройство на базе искусственного интеллекта научили дрессировать собак

15-02-2021, 10:34

Истребитель Су-57 будет управлять сразу четырьмя беспилотниками «Охотник»

15-02-2021, 10:09

Ученые рассказали о сверхсекретном американском космическом корабле

14-02-2021, 14:04

В Турции стартовали испытания первого беспилотного бронекатера

13-02-2021, 13:14

ВКС РФ получат меньше боевых самолетов, чем в 2010-х годах

13-02-2021, 01:14

Новый российский патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году

9-02-2021, 13:04

Новейший российский комплекс ПВО «Панцирь-С» оснастят 6 гиперзвуковыми зенитными ракетами

9-02-2021, 10:24

Россия создаст ПЗРК «Метка» и РСЗО «Торнадо-Г» на тягаче ДТ

8-02-2021, 10:19

Анатолий Вассерман: американцы могут использовать систему Starlink в политических целях

7-02-2021, 04:09

Подлодка «Северодвинск» отработала стрельбы ракетой «Калибр» в Баренцевом море

5-02-2021, 23:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров