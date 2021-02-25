Самую большую американскую подлодку сравнили с советской «Акулой»

Самая большая подлодка ВМС США типа Ohio может сравниться с тяжелым подводным ракетным крейсером стратегического назначения проекта 941 «Акула». Американский эксперт Х. И. Саттон в Twitter продемонстрировал масштабы самой большой субмарины в мире. Он наглядно сравнил гигантскую российскую субмарину с огромной американской подлодкой и со средним домом в Америке.

Эта публикация впечатлила пользователей Сети, собрав сотни ретвитов и несколько десятков комментариев.

Сейчас на службе ВМФ России есть только одна лодка культового проекта 971 «Акула».

Речь идет о тяжелом атомном подводном крейсере «Дмитрий Донской». Впервые субмарина этого типа была спущена на воду в далеком 1980 году, но до сих пор она считается самой крупной подлодкой из когда-либо построенных. Саттон отмечает, что размеры субмарины впечатляют: надводное водоизмещение составляет 23 200 — 28 500 тонн, подводное – 48 000 — 49 800 тонн, длина – 172 метра, высота – 26 метров.

Американская подлодка Ohio имеет длину 171 метр и осадку 11 метров, но вдвое уступает по ширине советской субмарине - 13 метров против 23, пишет rg.ru . Надводное водоизмещение лодки составляет 16 700 тонн, подводное - 18 700 тонн. Оригинальная конструкция «Акулы» представляет собой катамаран с двумя корпусами, между которыми размещены 20 шахт с баллистическими ракетами.