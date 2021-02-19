На IDEX 2021 показали уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»

Сегодня, 16:19

Ольга Громова

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На IDEX 2021 показали уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»

В ходе выставки вооружений IDEX 2021, которая проходит в Дубаи, входящий в государственную корпорацию «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» представил новейший легкий плавающий танк «СПТП «Спрут-СДМ1».

Как сообщила его пресс-служба, боевая машина презентована в виде модели, которая позволяет представить как ее внешний вид, так и составить мнение о функционале.

Танк со 125-мм пушкой, который создавали на «Курганмашзаводе», по своей огневой мощи может сравниться с танком Т-90МС. Он получил широкий комплекс вооружения - оно предполагает использование бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов. Также могут использоваться боеприпасы для дистанционного подрыва. Дальность поражения цели заявлена на уровне до пяти километров.

«Легкий плавающий танк «СПТП Спрут-СДМ1» на сегодня является единственным в мире образцом современного легкого танка. Эта уникальная боевая машина обладает не только современными тактико-техническими характеристиками по защищенности, маневренности, огневой мощи, но и привлекательна с точки зрения цены», - приводит слова исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» Петра Тюкова издание «Военно-промышленный курьер».

Представленный на выставке вооружений образец «унифицирован с БМП-3 и с боевой машиной десанта БМД-4М» по ходовой части. Экипаж легкого танка будет состоять из трех человек. Максимальная скорость, которая покоряется «Спруту-СДМ1» на суше, - 70 километров в час. На воде она гораздо меньше. Плавает 18-тонная боевая машина со скоростью до 10 километров в час.




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