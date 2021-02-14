Продажи словацкого летающего автомобиля AeroMobil стартуют в 2023 году

В 2023 году словацкая компания AeroMobil хочет начать серийную сборку летающих автомобилей.

В Словакии летающий автомобиль AeroMobil разрабатывается с 2010 года. Он сможет не только летать, но и ездить дорогами общего пользования.

Первая прототип AeroMobil версия 2.5 был представлен в 2013 году. В 2017 году компания показала уже первую коммерческую версию - AeroMobil 4.0 с бензиновым двигателем.

Известно, что предсерийная версия AeroMobil в длину 6,1 метра. При сложенном крыле ширина AeroMobil составляет 2,2 метра. AeroMobil оснащен турбированным двигателем мощностью в 300 л.с., который работает на бензине. AeroMobil сможет на шоссе развивать скорость в 160 километров в час.

Крыло AeroMobil раскладывается лишь за 3 минуты. Оно имеет размах в 8,8 метра. В салоне AeroMobil может находиться два человека. В полете скорость AeroMobil будет достигать 250 километров в час. Преодолевать на нем можно до 750 километров.

Чтобы повысить безопасность пассажиров, AeroMobil оснащается спасательным парашютом, который активируется при аварийном приземлении.