Истребитель Су-57 будет управлять сразу четырьмя беспилотниками «Охотник»

Сегодня, 10:09

Александр Зуев

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Истребитель Су-57 будет управлять сразу четырьмя беспилотниками «Охотник»

Стали известны обстоятельства выпуска четырех ударных БПЛА С-70 «Охотник» до начала серийного производства.

Выпуск трех ударных беспилотников с плоским соплом связан с тем, что их испытания будут проведены под управлением истребителя Су-57. То есть, пилот российского истребителя пятого поколения проверит управление четырьмя ударными дронами из своей кабины.

Заметим, что тяжелый ударный беспилотник «Охотник», выполненный по схеме «летающее крыло», разрабатывался для совместной работы с истребителями пятого поколения Су-57, поэтому планируется провести комплексные испытания этих дронов в составе Су-57.

«Охотник», макет которого был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, оснащен системой автономного управления, поэтому пилот должен лишь контролировать обстановку и выбирать цели для беспилотников, способных атаковать противника и защитить истребитель. Ранее появилась информация о том, что Су-57 сможет управлять сразу десятью БПЛА.

Как отмечают эксперты, Су-57 способен нанести серьезный ущерб силам противника, а с помощью «Охотника» эффективность увеличится в разы. Кроме того, Су-57 сможет сражаться одновременно с несколькими самолетами, пишет avia.pro.

Известно, что свой первый полет прототип «Охотника», разработкой и производством которого занимается ПАО «Сухой», совершил в 2019 году. Затем состоялся совместный полет в автоматизированном режиме с прототипом истребителя Су-57.

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