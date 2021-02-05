Анатолий Вассерман: американцы могут использовать систему Starlink в политических целях

Сегодня, 04:09

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Анатолий Вассерман: американцы могут использовать систему Starlink в политических целях

Российский журналист, публицист и политический консультант, 68-летний Анатолий Вассерман считает, что проект Starlink необходим для того, чтобы с его помощью обойти государственный контроль интернет-доступа в других странах. Об этом сообщает «ФАН».

Ранее американская компания SpaceX сообщила о том, что запуск Falcon 9 с новой группой интернет-спутников Starlink переносится. По мнению эксперта, США все же осуществят проект в полной мере, так как они в этом крайне заинтересованы.

«Думаю, что в это будет вложено очень много средств. Особенно для того, чтобы было проще организовывать массовые беспорядки. Скорее всего, идею воплощают больше с политической, чем с коммерческой целью. Нам уже сейчас нужно думать о том, как противостоять впариванию всякой фигни прямо с неба», - посоветовал Вассерман.

Также журналист высказал свое мнение по поводу того, зачем американцам нужна глобальная спутниковая система для доступа к Всемирной паутине.

«Возможно, это необходимо для обхода государственного регулирования доступа в Сеть. Как, например, известный всем «великий китайский файрвол», который блокирует очень много ресурсов, запрещенных в этой стране. По факту этот запрет можно обойти, однако это довольно сложно», - объяснил Вассерман.

Кроме этого, Анатолий Александрович напомнил, что в США подобным образом разрабатывали систему прямой связи со смартфона на смартфон, чтобы была возможность регулировать массовые безобразия, если государство отключает доступ в Интернет в тех местах, где эти безобразия происходят.

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