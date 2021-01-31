В России запустили серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб

Сегодня, 15:54

Анна Лисова

0

Image 16+
В России запустили серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб

В России запустили в серийное производство новое поколение корректируемых авиабомб. 

Об этом рассказал директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, передает РИА Новости

КАБ могут с большой высоты точно поражать стационарные и мобильные цели. При этом самолету нет необходимости для осуществления атаки входить в зону ПВО противника. 

Вес КАБ достигает 1,5 тонн. Также выпускаются бомбы весом в 250 и 500 килограмм. Они отличаются повышенным количеством взрывчатого вещества, которого было меньше в ракетах с головкой наведения. Дальность полета КАБ сопоставима с дальностью полета любой ракеты типа «воздух-поверхность». И теперь эти бомбы будут поступать для комплектации ударных самолетов ВКС РФ. 

КАБ ранее протестировали в условиях реальных боевых действий в Сирии. Используя их, российские военные смогли уничтожить более 200 боевиков, два полевых штаба запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», и некоторые другие объекты инфраструктуры боевиков. 

Стоит отметить, что выпускается несколько модификаций КАБ, которые отличаются не только своей массой. К примеру, КАБ-500Л получила лазерную флюгерную головку самонаведения и укомплектована фугасно-бетонной боевой частью. У КАБ-500КР есть телевизионно-корреляционная головка самонаведения. А КАБ-500С оснащена аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В России запустили серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб

Сегодня, 15:54

Sohu раскрыло маневр США с истребителем шестого поколения

Сегодня, 13:04

В России разработан модуль дистанционного управления снайперским огнем

Сегодня, 00:59

Испанские эксперты назвали преимущества российских Су-57 над американскими F-35

Вчера, 23:29

В США восхитились «бессмертием» советских подлодок проекта 633

Вчера, 23:24

Издание The National Interest объяснило, почему продление СНВ – безрассудство

31-01-2021, 15:04

ВМС США ищут замену палубным беспилотникам FireScout

31-01-2021, 14:44

В США рассказали, каким будет бомбардировщик B-21 Raider

30-01-2021, 23:49

Россия завершила разработку новой машины РХБ-разведки

29-01-2021, 18:24

В США рассказали, как Китай копирует российское и американское вооружение

28-01-2021, 21:34

Пилот истребителя F-35 назвал некоторые недостатки американского истребителя

28-01-2021, 14:04

Издание Stern назвало главное достоинство российского «Посейдона»

27-01-2021, 21:39

В США создан скоростной вертолет нового поколения Defiant-X

26-01-2021, 12:04

В США оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету PrSM научат поражать морские цели

25-01-2021, 22:34

Шесть российских истребителей «разбомбили» эсминец ВМС США «Дональд Кук» в Черном море

25-01-2021, 12:49

Модернизированный военный самолет Ил-76МД-90А получит новые силовые агрегаты

25-01-2021, 09:04

В России построят не менее 30 подводных ядерных торпед «Статус-6»

24-01-2021, 18:14

Эксперт назвал пять самых смертоносных военных самолетов России

24-01-2021, 09:49

Пентагон ставит на беспилотные морские корабли

22-01-2021, 14:44

Стрельба российского истребителя с земли попала на видео

18-01-2021, 10:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров