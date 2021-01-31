В России запустили серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб

В России запустили в серийное производство новое поколение корректируемых авиабомб.

Об этом рассказал директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, передает РИА Новости .

КАБ могут с большой высоты точно поражать стационарные и мобильные цели. При этом самолету нет необходимости для осуществления атаки входить в зону ПВО противника.

Вес КАБ достигает 1,5 тонн. Также выпускаются бомбы весом в 250 и 500 килограмм. Они отличаются повышенным количеством взрывчатого вещества, которого было меньше в ракетах с головкой наведения. Дальность полета КАБ сопоставима с дальностью полета любой ракеты типа «воздух-поверхность». И теперь эти бомбы будут поступать для комплектации ударных самолетов ВКС РФ.

КАБ ранее протестировали в условиях реальных боевых действий в Сирии. Используя их, российские военные смогли уничтожить более 200 боевиков, два полевых штаба запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», и некоторые другие объекты инфраструктуры боевиков.

Стоит отметить, что выпускается несколько модификаций КАБ, которые отличаются не только своей массой. К примеру, КАБ-500Л получила лазерную флюгерную головку самонаведения и укомплектована фугасно-бетонной боевой частью. У КАБ-500КР есть телевизионно-корреляционная головка самонаведения. А КАБ-500С оснащена аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью.