В России разработан модуль дистанционного управления снайперским огнем

Сегодня, 00:59

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В России разработан модуль дистанционного управления снайперским огнем
Разработчик стрелкового оружия, конструктор Владислав Лобаев

Разработчик стрелкового оружия, конструктор Владислав Лобаев рассказал о том, как в будущем будут реализовывать механизмы работы снайперских винтовок. Об этом сообщает «Еженедельник Звезда».

По словам специалиста, будущее снайперских винтовок стоит за автоматизированными дистанционными системами. В качестве примера таковых Лобаев предложил электроуправляемый модуль «Рубеж», снабженный сервоприводным затвором и спусковым механизмом. Темп стрельбы задается оператором.

Также эксперт отметил, что винтовка представляет собой полноценное оружие, которое способно работать на расстоянии до 400 метров. Стоит добавить, что оператор может управлять несколькими комплексами одновременно.

На данный момент ведется разработка нового оружия, которое будет способно поразить живую силу на расстоянии до 3 километров. Прицел ведется при помощи оптики. Винтовка обещает быть готова до конца 2021 года.

«Если в США давно стреляют за одну-две мили, то в Германии всего на сотни ярдов. Безусловно Европа отстала. Будущее за Россией. Именно здесь можно создать крупные и высокоточные оружия», - заключил Лобаев.

Более того, модуль «Рубеж» способен самостоятельно определять цели и наводить на ниц прицел. В задачу оператора входит лишь подтверждение огня.

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