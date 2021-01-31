В США восхитились «бессмертием» советских подлодок проекта 633

Вчера, 23:24

Ольга Громова

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В США восхитились «бессмертием» советских подлодок проекта 633

Советские дизель-электрические подлодки проекта 633, которые по классификации НАТО назывались «Ромео», из эксплуатации начали выводиться еще в 60-ых годах минувшего столетия. Но в Китае и Северной Корее модернизированные их версии используют и поныне - они все еще находятся на вооружении этих стран. Живучестью этих субмарин можно только восхититься - что, собственно, и сделали авторы американского журнала The National Interest. 

Подлодки проекта 633 в публикации они сравнивают с серией подлодок проекта 613 («Виски» по классификации НАТО), и сравнение явно в пользу «Ромео».

У подлодок проекта 633 более крупный корпус, благодаря чему можно брать большие запасы топлива и увеличивать таким образом дальность походов до внушительных 14,5 тыс. км.

«Ромео» могли брать на борт восемь стандартных 533-миллиметровых торпедных аппаратов, тогда как «Виски» всего шесть.

Планировалось построить 56 субмарин проекта 633. Но из запланированного количества было выпущено всего 20. Инженеры пришли к выводам, что дизельные двигатели имели много недостатков. Но правда, очевидно, в другом - Советский Союз сосредоточился на создании атомных подводных лодок.

Но даже когда СССР отказался от субмарин, им нашлось применение за рубежом. Так, Китай купил чертежи для производства собственных подводных лодок этого типа. Со временем они были модернизированы - в них вдохнули новую жизнь.

До 1984 года в Поднебесной построили 84 подводных лодки Type 033, производных от «Ромео». Именно эти уже списаны, но улучшенные Type 035 Ming до сих пор находятся в ВМС Китая.

Порядка 22 подлодок находятся на данный момент и на вооружении ВМФ Северной Кореи.

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