Эксперты американского издания сообщили, что продление договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ является безрассудством, поскольку Россия и Китай в итоге останутся в выигрыше. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Журналисты обозревателя «The National Interest» прокомментировали, что решение Джо Байдена безоговорочно продлить договор СНВ с Россией является абсурдным, потому что такая инициатива якобы исходит из администрации Трампа.

«Договор о прекращении ядерной боевой модернизации является как минимум опасным, поскольку Китай и Россия все равно продолжают наращивать свой ядерный потенциал. США будет скрупулезно выполнять условия договора, тогда как РФ и дальше будет разрабатывать свое ядерное оружие, продлевая гонку вооружений», - сообщили журналисты «The National Interest».

Эксперты напомнили, что срок действия предыдущего договора истекает 1 февраля 2021 года, и продление такого соглашения будет чревато критическими последствиями для США.

По комментарию экспертов, договор СНВ ограничивает стороны до 1500 развернутых боеголовок на каждую страну, однако он абсолютно не охватывает ядерное боевое оружие России — например, ракету малой дальности «Искандер», которая является угрозой для стран НАТО.

«Байден намерен уменьшить зависимость США от ядерного оружия для обороны, однако фактически он просто развязывает руки России и Китаю», - добавили американские журналисты.