Модернизированный военный самолет Ил-76МД-90А получит новые силовые агрегаты

Сегодня, 09:04

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Модернизированный военный самолет Ил-76МД-90А получит новые силовые агрегаты
Модернизированный аппарат Ил-76МД-90А

Журналисты программы «Военная приемка» на канале «Звезда» сообщили о том, что модернизированный российский военный самолет Ил-76МД-90А получит новые силовые агрегаты АС-90А-76. 

В первую очередь авторы отметили, что российские разработчики провели серьезную работу и с успехом реализовали новую программу по созданию двигателя с изменяемыми параметрами работы.

Отмечается, что военный самолет Ил-76 поступил на вооружение армии РФ в 1970-х годах. За этот период он был неоднократно модернизирован и получил много различных современных модификаций.

Модернизированный аппарат Ил-76МД-90А существенно отличается от своих предшественников. На новом военном судне установлена современная авионика и множество технических комплексов. В ближайшее время самолет оснастят перспективным авиадвигателем.

Заместитель главы отдела авиадвигателей «ОДК-авиадвигатель» Анатолий Бандин рассказал, что российские разработчики создали мощный агрегат с уникальными возможностями ПС-90А-76. Его главная особенность – это возможность приспособиться к разным условиям полета. А пилоты аппарата могут менять параметры его работы в ручном и автоматическом режимах.

«Пилот применяет ручку управления двигателем, а тот самостоятельно настраивается под необходимые условия, учитывая температуру воздуха, высоту и ряд других параметров полета», - объяснил эксперт.

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