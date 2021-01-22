В России построят не менее 30 подводных ядерных торпед «Статус-6»

Сегодня, 18:14

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В России построят не менее 30 подводных ядерных торпед «Статус-6»

Россия планирует пополнить свой арсенал ядерного вооружение как минимум 30 подводными ядерными торпедами «Стаутс-6», которые при одновременном использовании способны будут либо полностью уничтожить планету, либо сместить ее на орбиту и даже затронуть ядро. Об этом пишет «Avia.pro».

Для того чтобы сконструировать и возвести такое мощное орудие, предполагается построить специальную отдельную военную базу. При этом эксперты издания «Forbes» усомнились в эффективности таких ядерных торпед, указав, что в случае надобности их легко могут перехватить США — в основном за счет относительной медлительности такого тяжелого оружия. Однако достоверно известно, что на сегодняшний день США не располагают каким-либо орудием, способным осуществлять перехват быстроходных подводных целей, к которым относится «Статус-6», способный развивать скорость до 150-200 кмч. 

Российские эксперты отметили, что даже один взрыв такой ядерной торпеды будет способен полностью уничтожить любое из американских побережий, а если задействовать сразу несколько единиц ядерного орудия, определенно можно сместить планету со своей оси. 

«Россия смогла всего за несколько лет создать самое мощное ядерное вооружение на планете, которое обеспечивает ее безопасность и неприкосновенность», - подчеркнули эксперты.

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